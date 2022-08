Descubra qual é o lugar do corpo mais doloroso para se fazer uma tatuagem

Fazer uma tatuagem envolve escolher o que vai ser registrado e também o local onde aquela marca vai ficar para o resto da vida.

Mas, obviamente, levar essas agulhadas na pele não é algo nada agradável de se fazer, porque gera muita dor e incômodo.

No entanto, a parte boa dessa história é que dependendo da região que você escolher tatuar, pode doer menos.

Tudo depende da espessura da pele (quanto mais fina, mais sensível), quantidade de gordura sob a pele (quanto menos gordura, mais dolorido), proximidade com ossos (mais próximo do osso é mais dolorido) e o número de terminações nervosas na região.

Muita gente não tem noção disso, mas uma tatuagem faz uma lesão profunda na pele, entre a derme e a epiderme.

É por isso que, geralmente, pessoas mais magras tendem a sentir mais dor.

Já quem é mais musculoso ou tem uma camada maior de gordura, pode sofrer menos com as agulhadas.

Outra coisa que pode influenciar essa dor é o estilo da tattoo.

Geralmente, as tatuagens que agridem menos a pele são as de pontilhismo ou com pinturas suaves.

Enquanto as tattoos com cores claras demoram mais para pigmentar na pele e podem exigir mais tempo para ficarem prontas.

Afinal, qual o lugar mais dolorido para se fazer uma tatuagem?

Segundo especialistas, o rosto é um dos principais lugares que mais doem, especialmente a testa, por conta da presença do nervo trigêmeo que deixa a região absolutamente sensível.

Entra nesse time dolorido temos o pescoço também, por conta da pele fina.

Em seguida, temos costelas e coluna, região genital, mãos, pés, pernas e braços.

As partes com dores moderadas entre os ombros, lombar, barrigas e nádegas.

Por fim, o lugar que menos dói é na panturrilha, por conta da quantidade de músculos e gordura.

