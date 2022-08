Lei que aumenta número de vagas femininas em concurso dos Bombeiros é sancionada

Foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) a lei que amplia a participação das mulheres no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. A ação foi publicada no Suplemento do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29).

A alteração garante ampla concorrência nos concursos com vagas destinadas aos Quadros de Praças Especialistas Músicos e Oficiais da Saúde. Antes, a limitação das vagas destinadas ao sexo feminino para esses cargos era de 10%.

O projeto foi aprovado em segunda votação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no último dia 23 de agosto. A mudança foi causada por um polemica que se formou em torno da divulgação do concurso do Corpo de Bombeiros.

No certame em questão, foram disponibilizadas 550 vagas para homens e apenas 62 para mulheres. O edital em andamento será retificado para contemplar a ampliação da concorrência para o público feminino.

A banca responsável pela organização deve divulgar o novo documento e também o novo prazo para inscrições, que antes iam até o dia 08 de setembro.

Ao todo, o certame oferece 612 oportunidades. São 500 vagas para soldado de 2ª Classe – Bombeiro Militar combatente; 40 vagas para soldados músicos; 60 oportunidades para cadetes e outras 12 para provimento dos cargos de 2° tenente, com formação em Psicologia, Medicina e Odontologia.