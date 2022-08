Últimos dias para inscrição no concurso público para o Corpo de Bombeiros em Goiás

Os interessados em participar do concurso do Corpo de Bombeiros devem se apressar. As inscrições para o certame estão nos últimos dias.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário acessar o site do Instituto AOCP – banca selecionada para aplicar a prova – até o dia 08 de setembro.

No total são 612 vagas para os cargos de Soldado de 2ª Classe Bombeiro Militar Combatente, Cadete (Aluno Oficial), Soldado de 2ª Classe Bombeiro Militar Músico e 2º Tenente.

O valor da inscrição varia entre R$ 110 e R$ 130 e é cobrado de acordo com a função escolhida pelo candidato.

Para acessar os editais clique aqui e aqui.