Estudante indígena é alvo de preconceito em Goiás: “seu lugar é no mato”

Um indígena da etnia Xavante foi vítima de injúria na cidade de Goiás, onde reside para estudar. O caso aconteceu nesta segunda-feira (30), quando um morador começou ofendê-lo repentinamente.

A vítima estava na rua com a esposa e o filho, quando o homem se aproximou fazendo perguntas, como: “você quer uma pinga?”, entre outras. Ele também disse ao pai de família que não precisava se envergonhar, pois sabia que ele só “vivia roubando”.

O indígena afirmou que não precisava de nada, pois ele trabalha e mora na cidade para estudar. Mesmo assim, as ofensas não pararam. O autor começou a dizer que o lugar dele era “no mato” e não no Centro do município.

As acusações foram além. O agressor insinuou que a vítima recebia auxilio do governo e só teria essa fonte de renda para viver.

A confusão só cessou quando os colegas da família, que estavam na igreja, chegaram no local. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e será investigado pela Polícia Civil.