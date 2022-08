Inscreva-se para o Mestrado em Ciências Farmacêuticas da UniEVANGÉLICA

A área de Ciências Farmacêuticas cresce a cada dia no país e exige profissionais cada vez mais qualificados. Este setor está ligado diretamente à responsabilidade social, com a possibilidade de pensar nos seres humanos e ofertar para eles a cura de diversas doenças. E no mestrado, a oportunidade de aprofundar ainda mais os conhecimentos, desde a tecnologia farmacêutica até a gestão e os cuidados necessários para se atuar na área.

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA oferece mestrado em Ciências Farmacêuticas, com a excelência que a instituição carrega. O curso aprofunda ainda mais as qualificações dos profissionais e eles se tornam competentes para atuar em diversas áreas, principalmente associadas às medicações e análises clínicas. Esse mestre, ciente das inovações da área, ainda fica apto a atuar em diferentes etapas de um medicamento, desde o seu início até a dispensa ao paciente que o está utilizando.

Na UniEVANGÉLICA, os alunos do mestrado são profissionais e pesquisadores. Eles possuem tudo o que precisam para que os estudos possam ser cada vez mais aprofundados através de tecnologia de ponta e estrutura qualificada. Por isso, a instituição oferta ainda uma série de diferentes laboratórios, além de docentes altamente preparados para auxiliar nas linhas de pesquisa.

Os interessados devem acessar o site da instituição até o próximo dia 31 de agosto para preencher o formulário online e confirmar a participação na seleção. As inscrições são gratuitas. Ao todo, a seleção contará com avaliação de conhecimentos específicos e uma entrevista. O resultado com o nome dos aprovados está previsto para ser divulgado entre junho e agosto. Já as matrículas deverão ocorrer nos meses de setembro e outubro.

É importante lembrar que só poderão integrar a turma do Mestrado aqueles que já tiveram concluído a graduação e mestrado, respectivamente.

Link para inscrições:

https://www4.unievangelica.edu.br/pagina/processo-seletivo-stricto-sensu-continuado