Saiba como funciona a sala VIP do Aeroporto de Goiânia e como ter acesso

Presentes em vários aeroportos do Brasil e do mundo, as salas VIP, também chamadas de lounge, oferecem comodidade para alguns passageiros enquanto eles aguardam o voo. Em Goiânia, o Aeroporto Santa Genoveva tem apenas um espaço reservado a este tipo de serviço: o W Premium Lounge.

Inaugurada em agosto do ano passado, a sala fica localizada em frente ao Portão 8 na área de embarque e oferece cardápio à la carte e bar com serviço de bartender com opções de coquetéis e drinks. O local também conta com WiFi e espaço para carregamento de celulares e computadores.

Para ter acesso ao lounge, porém, é preciso estar inscrito em programas que já fornecem aos membros este tipo de serviço — como o Loungekey, Priority Pass, LoungePair e Visa Airport Companion.

Para quem não está inscrito nessas modalidades há a opção de pagar para utilizar a sala VIP. O custo é de R$ 130 para adultos e R$ 65 para crianças de o2 a 12 anos. Somente bebês têm acesso gratuito.

O horário de funcionamento é de 02h às 01h. A pausa de uma hora é para limpeza e manutenção dos serviços.