O Instagram adicionou a função dos stories em 2016. Desde então, o recurso que originalmente estava presente na rede social Snapchat, passou a ter ainda mais notabilidade.

A ferramenta começou a ter diferentes recursos como a possibilidade de utilizar efeitos dos mais variados, músicas, enquetes, votação e muito mais.

Além disso, os stories do Instagram também podem ajudar a impulsionar uma publicidade e até mesmo a carreira de algumas pessoas como influencers.

6 tipos de fotos que mais chamam atenção nos stories do Instagram

1. Animais de estimação

Para começar a lista, nada melhor do que fotos de pets para chamar a atenção no aplicativo. Afinal, quem não fica todo agraciado ao ver uma foto de um bichinho.

Além de muito fofos, uma imagem com os animais de estimação fazendo algo inusitado também podem descontrair e entreter quem usa os stories.

2. Com comida

Outra maneira de atrair olhares para seus stories, é tirando as famosas fotos de comida. Independente se é em um lugar chique ou um simples sanduíche, fotos de comida sempre vão deixar quem está passando os stories com a maior vontade.

3. Paisagens

Também é um sucesso entre os usuários, uma bela paisagem de viagem, ou um pôr do sol diferenciado. Isso com certeza fará com que seus stories do Instagram chamem bastante atenção.

Um jeito de incrementar a publicação, é colocando uma música, a localização (dependendo do lugar) ou uma frase chamativa.

4. Vida fitness

O famoso storie do ‘Tá pago’ é mais um jeito de atrair olhares para suas fotos. Mostrar evolução na academia, ou o cotidiano de uma vida ativa fisicamente pode ser muito interessante.

Além disso, pode despertar em quem está vendo, uma vontade pela prática de atividades físicas ou, por que não, um início de flerte.

5. Estilo e moda

Outro modelo que se tornou bastante popular ultimamente, são as fotos de ‘looks’ do dia. Imagens voltadas para moda nas redes sociais são notáveis e trazem o estilo pessoal como o principal foco.

6. Memes

Por último, mas não menos eficaz, são os memes. Excelentes para quebrar o gelo e despertar o bom humor nas pessoas, essas imagens fazem muito sucesso e chamam bastante atenção nos stories do Instagram.

