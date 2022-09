Bebê de 20 meses morre ao ser atingido por pedra de granizo na Espanha

Um bebê de 20 meses morreu na madrugada desta terça (30) depois que uma pedra de granizo caiu sobre a sua cabeça durante uma tempestade na Catalunha, no nordeste da Espanha. A informação foi confirmada pelo hospital para onde a menina foi levada, na cidade de Girona, a cerca de uma hora de Barcelona.

O incidente aconteceu em La Bisbal d’Empordà, cidade localizada na região, que testemunhou uma tempestade incomum na terça (30) à tarde.

Segundo moradores, a chuva de granizo durou só dez minutos, mas as pedras de gelo eram enormes, com até 11 centímetros de diâmetro. Além do bebê, elas machucaram cerca de outras 50 pessoas, segundo o canal TV3. As feridas variaram entre hematomas e ossos quebrados.

Carros, telhados e o vitral da igreja também foram danificados, segundo imagens divulgadas pela prefeitura e por emissoras televisivas.

Segundo o serviço meteorológico Meteocat, as pedras de granizo foram as maiores vistas na Catalunha em duas décadas. Partes da região alertavam para tempestades nesta quarta (31).

O verão do hemisfério Norte tem acumulado eventos climáticos extremos em muitas partes do continente europeu.

Na Inglaterra, por exemplo, os termômetros passaram de 40°C pela primeira vez na história no mês passado, e o governo decretou estado de seca em metade do país, e vários países têm sido palco de incêndios florestais. Cientistas atribuem esses fenômenos à emergência climática.