‘Castelo do Harry Potter’ é destruído após ataque russo no porto de Odessa

Bombardeio em construção emblemática do cinema deixou quatro mortos e 32 feridos

Folhapress - 30 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal SBT News)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um ataque russo contra o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, destruiu o edifício conhecido localmente como “castelo do Harry Potter”.

Ataque com mísseis matou pelo menos cinco pessoas e deixou 32 feridos. Um homem morreu após o ataque, informou o governador regional Oleh Kiper. Ele sofreu um derrame.

O míssil também atingiu pessoas que caminhavam num parque próximo ao prédio, diz a mídia ucraniana. Um cachorro foi morto por estilhaços.

Oito feridos estão em estado grave, incluindo uma criança de quatro anos.

O prédio à beira-mar abriga a faculdade de direito de Odessa. O ex-parlamentar e reitor da univeridade, Serhiy Kivalov, foi ferido por estilhaços na coxa direita. Ele está internado.

Imagens da Reuters Television mostraram o teto do edifício ornamentado praticamente destruído após o ataque. O “castelo do Harry Potter” ganhou o apelido por ser parecido com o castelo de Hogwarts retratado nos filmes.

O porta-voz da Marinha ucraniana, Dmytro Pletenchuk, disse que o ataque foi conduzido por um míssil balístico Iskander-M com uma ogiva de fragmentação, o que explicaria o número elevado de vítimas.