Goiás não solicitou a presença das Forças Armadas para o dia das eleições 2022

Até o momento, nenhuma cidade de Goiás solicitou a presença das Forças Armadas para reforçar a segurança durante a votação e apuração nas eleições de 2022. De acordo com um levantamento feito pelo jornal O Globo em parceria com os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE) do Brasil, o estado faz parte das 14 unidades federativas, além do Distrito Federal, que não requereu a presença da instituição durante o momento.

Em contrapartida, 439 municípios de 10 estados pediram a participação da organização para assegurar a proteção durante a contagem dos votos.

Entre eles, estão: Maranhão (97), Rio de Janeiro (92), Piauí (85), Pará (78), Mato Grosso (29), Acre (22), Mato Grosso do Sul (11), Amazonas (10), Ceará (10) e Tocantins (05).

Apenas o Rio Grande do Norte e Bahia ainda estão sob avaliação e não decidiram se irão ou não solicitar a participação da instituição durante a ação.

As cidades interessadas em pedir o recurso devem enviar a demanda à Justiça Eleitoral.

O prazo máximo para pedir o apoio das tropas ainda será definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) conforme o decreto nº 11.172/2022 publicado no dia 12 de agosto, no Diário Oficial da União (DOU).