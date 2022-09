Passageiros enviaram nudes para o piloto e ele alertou sobre as consequências

Um piloto de avião da companhia Southwest Airlines viralizou após fazer uma dura ameaça aos passageiros que aguardavam para sobrevoar até Cabo San Lucas, no México.

O caso foi divulgado através de um vídeo de TikTok, pelo usuário de nome Teighlor Marsalis, e no conteúdo é possível perceber o recado do profissional.

A grande questão para o piloto foi que, enquanto se preparava para embarcar na aeronave, percebeu que inúmeros passageiros estariam enviando – via AirDrop – fotos despidas, completamente nuas, para o celular dele.

O mecanismo em questão é oferecido apenas por aparelhos da Apple e pode ser utilizado sem a necessidade de rede de internet ou Wi-Fi.

“Então aqui está o acordo: se isso continuar enquanto estivermos no chão, vou ter que recuar até o portão, todo mundo vai ter que sair, vamos ter que envolver a segurança e as férias serão arruinadas. Então, pessoal, seja lá o que for essa coisa do AirDrop, parem de mandar fotos nuas e vamos para Cabo”, disse o piloto.

Em defesa ao profissional, a companhia aérea emitiu uma nota ao New York Post explicando o posicionamento.

“A segurança, proteção e bem-estar de clientes e funcionários é a maior prioridade da equipe da Southwest em todos os momentos. Quando informados de um problema em potencial, nossos funcionários abordam questões para apoiar o conforto daqueles que viajam conosco”, pontuou.

Até o momento desta publicação, o vídeo no TikTok já alcançou mais de 2,8 milhões de visualizações e uma infinidade de comentários, onde os usuários se divertiram com a história.

