Ex-funcionário lista coisas que parou de comprar depois que trabalhou em supermercado

Muitos não sabem, mas mesmo os produtos que parecem facilitar a sua vida, podem esconder certos segredos

Isabella Valverde - 04 de julho de 2025

(Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil)

Fazer compras no supermercado pode ser um verdadeiro desafio para a maioria das pessoas, afinal, é preciso muita paciência e sabedoria para escolher os melhores itens.

Muitos não sabem, mas mesmo os produtos que parecem facilitar a sua vida, podem esconder certos segredos.

Então, para ajudar quem costuma ir às compras, um ex-funcionário decidiu listar algumas coisas que parou de comprar em um supermercado e revelou o motivo por trás.

Ex-funcionário lista coisas que parou de comprar depois que trabalhou em supermercado

Rafa Santos (@rafaa_saantos) viralizou no TikTok após compartilhar a verdade por trás de coisas bastante compradas nos supermercados.

Fala a verdade, pelo menos uma vez na vida você já comprou aquele queijo ou presunto que já vem fatiadinho, não é mesmo? Pois saiba que a dica do Rafa é para não comprar!

Segundo ele, na maioria das vezes, os funcionários tiram esses produtos já expostos da área de venda, reembalam e colocam novamente com outra etiqueta. No final, você acaba comprando sem saber que está estragado.

Sabe aqueles salgados fritos bonitos que ficam expostos na padaria do supermercado? Rafa revelou que você pode ter uma intoxicação alimentar se comprar!

Isso porque eles chegam duas semanas antes congelados, são fritos e ficam expostos na área de venda por uns quatro dias se ninguém comprar. Por isso, o ideal é pedir para que o atendente frite na hora.

Os bolos de aniversário não ficaram de fora da lista! “O bolo de aniversário de um supermercado fica exposto ali por duas, três semanas. Quando vai chegando o prazo de validade, tiram da área de venda, colocam outra etiqueta e o bolo fica ali mais ou menos uns quatro, cinco dias exposto até ir para o lixo”, afirmou o ex-funcionário.

Não para por aí! Mesmo parecendo uma opção prática, já que não é preciso enfrentar as longas filas do açougue, as carnes moídas já embaladas também devem ser evitadas.

O ideal é pedir para moer na hora, pois os funcionários costumam pegar as carnes que não foram vendidas, moer e colocar a etiqueta do acém (por ser mais barato).

O frango já temperado também deve ser evitado, pois costuma ficar exposto há dias. Normalmente, eles são lavados, retemperados para disfarçar o cheiro e colocados novamente para venda.

Até mesmo os sucos naturais entraram na lista. Segundo Rafa, eles costumam ser feitos com frutas que não estavam 100% boas, misturadas com outras de melhor qualidade.

“Depois que você trabalha em um lugar que tem comida, você pensa três, quatro, cinco vezes antes de comer em qualquer lugar ou de comprar qualquer coisa em um estabelecimento”, destacou.

Confira o vídeo completo:

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!