As mulheres não querem um macho alfa ou um cavaleiro do século XIX ao seu lado. Sem rodeios, elas esperam de um parceiro coisas simples, que alimentem o romance.

E por mais fácil que seja isso, muitos homens não entendem o que devem fazer para ter um relacionamento saudável e estável ao lado de uma mulher.

6 coisas que as mulheres querem de um homem e nem todos dão:

1. Que cuide da aparência e higiene

Homens entendem: você não precisa ser um deus grego, mas sim, uma pessoa que se preocupa em manter o cabelo cortado, o perfume e os exames médicos em dia.

Por isso, preocupe-se com sua autoestima, aparência e higiene, é disso que elas gostam e valorizam!

2. Que saiba conversar

Acredite, mas esse é um ponto muito válido! Se você é bom de papo e sabe conversar, com certeza ela vai investir!

Afinal, é muito ruim você se envolver sério com alguém que não consegue manter um bom diálogo e comunicação.

3. Que tenha responsabilidade pelos próprios comportamentos

Uma mulher não quer se envolver com um homem vitimista, que foge das consequências de seus atos.

Sem segredo, elas querem um homem responsável, que possui responsabilidade e sabe a importância de assumir os seus atos, mesmo errando.

4. Que divide o que tem

Um bom relacionamento exige uma partilha, generosidade e doação!

Logo, as mulheres procuram um amor que divida o que tem com elas, desde as coisas pequenas, até as grandiosas.

5. Que valorize a amizade

Sem sombra de dúvidas, a mulherada vai fazer questão de se envolver com homens que acima de tudo valorizam a amizade.

Isso porque, esse é um grande pilar para manter um bom relacionamento e garantir um romance frutífero lá na frente.

6. Que tenha maturidade emocional

Por último, as mulheres sempre esperam dos homens muita maturidade emocional, mas dificilmente elas encontram isso neles.

Em muitos casos os homens têm dificuldade em entender a responsabilidade emocional que eles possuem ao se envolver com alguém.

