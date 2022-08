A mulher tem no carro, recorrentemente, uma infinidade de coisas, que diferentemente de alguns homens, não tem.

Essas tais coisas normalmente fazem do automóvel uma segunda casa dela, são sapatos, remédios, bolsa e por aí vai.

Foi pensando nisso que hoje decidimos listar algumas dessas coisas para você ficar por dentro!

6 coisas que toda mulher tem no carro e os homens não conseguem entender:

1. Suporte para bolsa

Para as mulheres é muito difícil achar um lugar dentro do carro para deixar a bolsa. O banco do passageiro pode estar ocupado ou o chão muito sujo.

Por isso, muitas delas optam por comprar um suporte para deixar a bolsa pendurada atrás dos bancos, assim, não ocupam nenhum lugar, nem incomodam a viagem.

2. Espelhos extras

Ter espelhos a mais são itens marcantes em um carro de uma mulher, já que elas usam o carro também para retocar a maquiagem ou pentear o cabelo.

Isso, então, deixa os homens confusos, porque não entendem que os retrovisores não são úteis nessas horas.

3. Lixeira

Normalmente, não são todos os homens que possuem sacos de lixeiras no carro.

No entanto, as mulheres fazem questão desse item já que elas não gostam de papéis de balas, embalagens e comprovantes amassados pelo automóvel.

4. Sapato de salto alto

Isso os homens nunca vão entender!

Para as mulheres é muito difícil dirigir de salto alto, já o salto atrapalha um pouco e pode até ficar preso nos pedais.

Por isso, esses calçados, às vezes, ficam largados dentro do carro.

5. Escova de cabelo

É comum elas deixarem escova de cabelo dentro do carro também, para sempre que puderem dar uma retocada no penteado.

Para os homens isso é novidade já que eles não possuem essa preocupação com os fios tão alinhados assim.

6. Absorventes

Por último e por uma questão de emergência, as mulheres sempre deixam absorventes guardados no porta-luvas.

A não ser que for um pai de família ou namorado, os homens não costumam deixar isso dentro do automóvel.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!