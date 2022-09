Mulher vai às lágrimas depois de observar formiga no microscópio pela primeira vez

Aos 48 anos de idade, a estudante goiana Sandra Lima do Nascimento, viralizou e emocionou a internet. O motivo? Ela não conteve as lágrimas depois de ver uma formiga no microscópio pela 1ª vez.

A experiência aconteceu no curso técnico integrado à Educação de Jovens Adultos (EJA) do Instituto Federal de Goiás, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

O conteúdo foi compartilhado no Twitter pelo professor da instituição Antônio Araújo e já conta com mais de 955 mil visualizações. Na legenda, o docente descreve: “nesse vídeo, ela se emociona (e nos emociona) vendo pela primeira vez uma formiga na lupa de laboratório. Pra não deixar esquecer que a ciência também é uma via de acesso à beleza do mundo”.

A professora Rúbia Cristina Pinheiro foi a responsável por filmar a cena durante uma aula que ocorreu na segunda-feira (29) e revelou ao Portal 6 que gravou no impulso.

“Fiquei emocionadíssima, por isso o impulso de filmar. Ver um aluno, de qualquer idade e em qualquer série, se deslumbrar com a vida, é a maior das recompensas em ser professor”, contou.

Sandra trabalha como empregada doméstica e é aluna do curso técnico de Refrigeração e Climatização da modalidade EJA dentro da instituição de ensino.

Toda a empolgação diante do pequeno animal que observava se deve principalmente ao fato da estudante ter permanecido 25 anos longe dos estudos, o que faz com que tudo se torne uma novidade para ela.

A pausa ocorreu logo que se mudou para Goiânia ainda em 1993 e apenas em 2019, após ter sido incentivada pelos filhos, pôde voltar à estudar.

No vídeo, emocionada logo após ver a formiga no microscópio, Sandra fala “nossa, gente, é muito massa. Estou chorando”.