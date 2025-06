Jovem é preso após esfaquear, amarrar e roubar comerciante em Goiânia

Vptima ainda foi esfaqueada. PM conseguiu prender o suspeito que confessou os delitos

Paulo Roberto Belém - 26 de junho de 2025

Suspeito fugiu levando motocicleta (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta quarta-feira (26), suspeito de esfaquear o proprietário de um comércio localizado na Setor Real Conquista, em Goiânia, roubando a motocicleta dele em seguida.

O suposto autor teria aproveitado da situação em que estava consumindo bebidas alcoólicas na calçada do estabelecimento, ganhando a “confiança” do comerciante, a ponto de ser convidado a acessar a residência que fica na área anexa do local.

Foi quando o jovem decidiu roubar a vítima, golpeando-a com arma branca e a amarrando logo em seguida. Ele teria fugido levando a moto roubada, deixando o comerciante ferido para trás.

Já o proprietário do comércio conseguiu acionar a polícia, sendo socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, onde recebeu os atendimentos e foi estabilizado.

Acionada, a corporação não confirmou se o autor foi convidado pela vítima para acessar a residência dela, mas complementou que antes do roubo, houve, ainda, uma tentativa de furto ao estabelecimento.

Os militares se empenharam na busca, conseguindo localizar e prender o suspeito com a arma do crime e com a moto roubada. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Goiânia para responder pelos crimes que praticou.

