Tem gente que ama receber e enviar mensagens de bom dia no WhatsApp. Em contrapartida, há quem detesta. Mas vamos ser sinceros, quem não ama uma mensagem de carinho de alguém especial, pra começar o dia bem?

Foi pensando nisso, que hoje trouxemos 20 mensagens de bom dia para usar no WhatsApp. É para salvar e compartilhar com os amigos. Vem com a gente!

20 mensagens de bom dia para usar no WhatsApp:

1. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima.

2. Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro, numa página nova…

3. A cada novo dia, a cada momento, temos à nossa disposição a maravilhosa possibilidade do encontro, que traz em si infinitas oportunidades. Precisamos apenas estar atentos.

4. Todo dia é uma ocasião especial. Guarde apenas o que tem que ser guardado: lembranças, sorrisos, poemas, cheiros, saudades, momentos.

5. Todos os dias o Sol nasce e te diz “Bom dia!”. E em teu caminhar há sempre o vento a beijar-te o rosto e uma nova descoberta a te esperar. Viver e aproveitar estas coisas só depende de ti.

6. Fé em Deus e vamos juntos para mais um dia de muito trabalho.

7. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo.

8. A cada manhã, exijo ao menos a expectativa de uma surpresa, quer ela aconteça ou não. A expectativa, por si só, já é um entusiasmo.

9. Ninguém, além de você, está no controle de sua felicidade. Portanto, ajuste as velas e corrija o rumo.

Outras mensagens:

10. Vamos inventar o amanhã no lugar de se preocupar com o que aconteceu ontem.

11. A brisa do amanhecer tem segredos para lhe contar. Não volte a dormir.

12. Dê a cada dia a chance de se tornar o dia mais bonito da sua vida.

13. Toda noite, quando vou dormir, morro. E na manhã seguinte, quando acordo, renasci.

14. Às vezes, Deus te leva pelo caminho mais longo, não para te punir, mas sim para te preparar.

15. Hoje acordei pra viver, levantar e seguir em frente. Porque a vida sempre pede um pouco mais da gente.

16. Nunca é tarde demais pra começar tudo de novo…

17. Você tem que acordar cada manhã com determinação se você pretende ir para a cama com satisfação.

18. Um café e um amor. Quentes, por favor. Pra ter calma nos dias frios, pra dar colo quando as coisas estiverem por um fio.

19. O otimismo é a fé em ação. Nada se pode levar a efeito sem otimismo.

20. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história.

Viu, que legal? Agora você tem lindas mensagens de bom dia para usar no WhatsApp e compartilhar com os amigos. Anote!

