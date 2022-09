Ganhou quase R$ 60 milhões na loteria, perdeu tudo e revelou o que o deixou pobre de novo

Aos 19 anos, um morador do Reino Unido conseguiu realizar o mesmo sonho que praticamente qualquer pessoa, se tornar milionário. O britânico ganhou na loteria um valor equivalente a R$ 58 milhões, ele só não imaginava que 20 teria perdido tudo 20 anos depois.

Michael Carroll relatou a história no Daily Star e afirmou que passou os últimos anos gastando a fortuna com drogas, álcool e bordeis e já chegou até mesmo a ir para a cama com oito mulheres ao mesmo tempo.

O homem se tornou conhecido por oferecer comemorações agitadas, apelidadas por ele mesmo como “orgias ao estilo romano”. Os gastos em uma dessas reuniões já chegaram a um valor equivalente a R$ 300 mil, de acordo com ele.

A ostentação em ‘festinhas’, além dos carros esportivos e joias de ouro que Michael exibia acabou o levando a falência. Além disso, o ex-milionário era casado, mas a esposa também o deixou pois não se agradava com o estilo de vida escolhido pelo marido.

Sem teto, ele voltou a trabalhar como entregador de carvão em vilarejos no interior do país e sem folgas. Mesmo como emprego exaustivo, Michael afirma que não se arrepende de nada que fez e que os anos afortunados foram os melhores da vida dele.