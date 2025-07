Palitinhos de muçarela na Air Fryer: fica muito crocante e uma delícia

O queridinho da internet que virou sensação: veja como preparar com poucos ingredientes e sem usar óleo na fritura

Magno Oliver - 10 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Carla Alencastro)

Os tradicionais palitinhos de muçarela são os petiscos queridinhos da vez da internet e uma receita desse lanche delicioso viralizou nas redes sociais. O sabor e textura são tão bons que é a febre da vez na cozinha.

Ingredientes para a receita de palitinhos de muçarela:

– 300 g de muçarela em bloco;

– 1 xícara de farinha de trigo;

– 2 ovos;

– 1 xícara de farinha de rosca;

– 1 colher de chá de orégano (opcional);

– Sal e pimenta a gosto;

– Óleo em spray (opcional);

– Raspas de limão.

Modo de preparo da receita de palitinhos de muçarela:

O primeiro passo é você cortar o queijo muçarela em palitos de cerca de 1 centímetro de espessura e reservar no congelador pelo período de 30 minutos. Isso evitará que o queijo derreta completamente enquanto você prepara a receita.

Segundo passo é pegar um prato fundo, colocar os ovos, adicionar uma pitada de sal e pimenta e bater tudo muito bem. Assim, pegue outro prato e coloque a farinha de trigo. Com um terceiro prato em mãos, misture a farinha de rosca com o orégano, as raspas de limão e guarde.

Em seguida, hora de passar cada palito de muçarela na farinha de trigo, depois nos ovos e por fim na farinha de rosca com orégano e as raspas de limão pra dar o gostinho. Caso queira uma casquinha mais firme, repita o processo do ovo e da farinha de rosca mais uma vez para reforçar a camada.

Agora coloque os palitos empanados de volta ao congelador por mais 20 minutos para enrijecer a textura para a air fryer. Isso garante ainda mais firmeza na hora de assar e uma melhor textura.

Depois pré-aqueça a air fryer por 5 minutos à 200 °C. Coloque os palitinhos na cesta, deixando espaço entre eles. Se quiser, aplique um pouco de óleo spray para ajudar na crocância.

Por fim, é hora de assar por 10 minutos na air fryer, virando na metade do tempo, até dourarem. Feito isso, sirva ainda quentinho com molho de tomate, barbecue ou o que preferir.

