Mais um motorista destruiu poste em Anápolis e fugiu deixando namorada bêbada no carro

O poste do Jardim Alexandrina não foi o único alvo de motoristas anapolinos neste fim de semana. Outro deles, na Avenida JK, no Bairro JK Nova Capital, foi atingido em cheio pelo condutor de um VW Fox neste domingo (04).

Quem acionou a Polícia Militar foi uma moradora da região. Os agentes chegaram ao local e constataram a colisão.

O motorista fugiu, mas deixou por lá a namorada, de 26 anos, que estava no banco do passageiro. Segundo ela, os dois discutiam no momento em que o homem perdeu a direção e atingiu o poste.

A jovem estava visivelmente embriagada e também não informou aos policiais os dados do motorista do Fox. Os agentes, portanto, chamaram o guincho e encaminharam o veículo ao pátio de Anápolis.

Na noite de sábado (03), um outro carro atingiu um poste em frente ao Condomínio Arcos da Serra, no Jardim Alexandrina. A estrutura de concreto ficou dependurada e houve problemas no fornecimento de energia no local devido aos danos na rede elétrica.