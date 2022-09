Parentes de vítimas de Brumadinho irão à Alemanha acompanhar julgamento

Duas diretoras da associação que representa vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019, viajarão para Munique (Alemanha) no próximo dia 13, para acompanhar um julgamento contra a empresa Tüd Süd.

A empresa foi contratada pela Vale para certificar a estabilidade da barragem, cujo rompimento deixou 272 mortos.

Ela foi acusada pelo Ministério Público de fraudar laudos e sofre um processo na Alemanha, sua sede, com pedido de reparação e indenização às vítimas.

“Esperamos que haja um entendimento do tribunal alemão de que a Tüv Süd tem sim responsabilidade sobre o ocorrido em Brumadinho. O valor da vida dos nossos familiares e amigos não foi levado em conta quando ela decidiu emitir o laudo de estabilidade de uma barragem que não poderia ser considerada estável”, diz Alexandra Andrade, presidente da Avabrum (Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina do Córrego do Feijão), que acompanha a ação.

A associação representa 183 famílias de vítimas. No dia 19, haverá uma audiência para tentativa de acordo judicial.