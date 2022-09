Pirenópolis desbanca ‘gigantes’ e vence prêmio internacional ‘Festa do Ano’

A Festa das Cavalhadas levou o Prêmio Internacional Passaporte Aberto 2022 , organizado pela Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT). O prêmio será compartilhado com o Campeonato Mundial de Alfajor, da Argentina.

Dividido em 12 categorias, Pirenópolis concorreu na “Festa do Ano”, com as tradicionais Cavalhadas.

Além dela, outras cinco festividades populares buscaram a conquista: Campeonato Mundial de Alfajor (Argentina), Festa de la Vendimia (Chile), Fiexpo Latin América (Panamá), Noche europea de los museos (França) e Tianguis 2022 (México).

O evento foi inscrito pelo apresentador do programa turístico Viaje Por aí, Ziomar Santos, e sua esposa Eliane de Souza, ambos diretores da OMPT no Brasil.

“Para nós é um grande reconhecimento de todo esforço que a comunidade pirenopolina faz para realizar essa festa tão alegre e genuína”, festejou a secretária de turismo do município, Vanessa Leal.

Ela aproveitou para agradecer o jornalista Ziomar Santos, do Programa Viaje por Aí, que foi quem inscreveu a festividade para a avaliação do júri do Prêmio Passaporte Aberto 2022.

“Esperamos que esse prêmio, além de nos ajudar na preservação e salvaguarda do patrimônio, possa ser motivo de muito orgulho e projeção internacional”, complementou.