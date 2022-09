Saiba onde encontrar as figurinhas do álbum da Copa do Mundo em Anápolis

Completar o álbum da Copa do Mundo 2022 com figurinhas dos jogadores virou o novo vício dos brasileiros. Os itens, que estavam escassos, já podem ser encontrados em vários lugares de Anápolis.

No Brasil Park Shopping, o colecionador pode até mesmo escolher em qual loja ele deseja comprar. No térreo do estabelecimento foi criada uma sala exclusiva para a venda.

As Americanas, que têm espaço no shopping e outras duas lojas na cidade, também estão comercializando tanto o álbum como as figurinhas.

Aqueles que moram na região Leste da cidade podem comprar os novos queridinhos perto de casa. A Havan entrou na onda e os itens podem ser encontrados por lá.

O tradicional Magazine Anapolino certamente não iria ficar de fora. A livraria localizada na Rua Manoel D’abadia, no setor Central, é uma das últimas “bancas de jornal” da cidade.

Na loja Opção Aviamentos, na Vila Formosa, bairro da região Sudeste de Anápolis, as figurinhas da Copa também estão disponíveis.

Cada pacote com cinco cromos custa R$ 4. O álbum normal sai por R$ 12, e o de capa dura é vendido a R$ 44,90.