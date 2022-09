Pensou ter ganhado quase R$ 40 milhões, gastou o dinheiro e descobriu a verdade meses depois

Uma australiana pensou ter tirado a sorte grande recebendo uma bolada por engano, mas acabou tendo os sonhos frustrados e agora a história tem dado o que falar.

Thevamanogari Manivel teria solicitado à Crypto.com – uma plataforma de criptomoedas – um reembolso de US$ 100 (aproximadamente, R$ 515). Porém, um valor muito além foi estornado.

Segundo o veículo australiano 7news, foi depositado na conta da mulher US$ 7,2 milhões (o equivalente a R$ 37,2 milhões) e isso foi motivo de muita comemoração para a sortuda.

Thevamanogari nem pensou duas vezes e transferiu grande parte do montante recebido para uma conta mantida em conjunto com um homem, além de US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) para a filha.

Não obstante, a australiana ainda comprou uma enorme mansão, avaliada em US$ 925 mil (R$ 4,8 milhões), para a irmã. A propriedade tem 538 metros quadrados, incluindo cinema privativo.

Como o caso aconteceu em maio de 2021, somente em dezembro é que a direção da Crypto.com conseguiu descobrir o erro – que foi cometido por um funcionário. Ele se confundiu no momento de digitar o valor e inseriu os números da conta dela.

De imediato, a gerência da empresa solicitou o bloqueio da conta de Thevamanogari para tentar recuperar o valor milionário e alegaram ‘má fé’ por parte dela.

Já nos tribunais, o juiz responsável pelo caso ordenou que a mansão fosse vendida e que todo o valor teria de ser destinado à Crypto.com.

Além disso, ficou determinado que Thevamanogari deverá arcar com os custos legais da empresa, incluindo os juros de 10% – o que equivale a US$ 19 mil (aproximadamente R$ 100 mil).

Apesar da ordem, a australiana ainda pode entrar com recurso e a próxima fase do julgamento está marcada para o dia 07 de outubro.