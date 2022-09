Vídeo mostra jogador frente a frente e lutando contra uma das maiores cobras do mundo

Um jogador de futebol americano viralizou nas redes sociais após expor um vídeo capturando uma cobra píton – que está entre as espécies de serpentes com maior comprimento do planeta.

Mike Holston trabalha atualmente com animais silvestres, utilizando a internet para compartilhar o conteúdo. Nesta ocasião, ele resgatou o réptil para a realocar em uma mata segura e não fosse morta pelas pessoas de uma aldeia próxima.

Nas cenas, é possível ver a serpente sendo pega pela cabeça, enquanto estava distraída, e reagindo imediatamente. A píton começa a contorcer todo o corpo, na intenção de imobilizar a ‘ameaça’.

Isso porque, apesar do tamanho assustador – podendo alcançar até 10 metros -, essa espécie não é venenosa. Portanto, o principal método de defesa é a constrição.

No vídeo, a luta entre Mike e a píton é forte e complicada, porém, houve sucesso para o ex-jogador, que concluiu a missão de resgate do animal.

Veja