O melhor chá para limpar gordura no fígado (também é uma delícia)

Aliado a exercícios físicos, o consumo dessa bebida é poderoso na prevenção de doenças hepáticas

Ruan Monyel - 26 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Encontrar maneiras naturais de cuidar da saúde é um desejo compartilhado por muitos e quando se trata do bem-estar do nosso fígado, existe um preparo considerado o melhor chá para eliminar a gordura do órgão.

Esse delicioso chá é uma excelente opção que não só oferece benefícios de desintoxicação, mas também agrada ao paladar.

Aliado a exercícios físicos, o consumo dessa bebida é poderoso na limpeza da gordura no fígado. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba qual é este “líquido milagroso”.

O fígado é um órgão de vital importância para o funcionamento do corpo humano, que devido a alguns fatores, pode acumular gordura, comprometendo seu funcionamento.

O uso de remédios industrializados, além de pesar no bolso, pode trazer inúmeros efeitos colaterais, e por isso, os cientistas têm buscado soluções naturais para esse problema.

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou dados relevantes sobre a bebida acompanhada de exercícios físicos.

A pesquisa aponta que o melhor chá para prevenção de distúrbios hepáticos, é o chá verde.

Os resultados apontaram 75% de redução na quantidade de gordura no fígado dos roedores que foram cobaias do experimento.

Além disso, o estudo mostra uma melhora no metabolismo dos camundongos, relacionados ao consumo do chá.

Mas é importante lembrar que os testes em humanos ainda são necessários para confirmar a total eficácia dessa combinação, porém, os resultados atuais são animadores.

Por fim, em caso de suspeita de doenças hepáticas, procure um especialista antes de iniciar qualquer tratamento caseiro.

