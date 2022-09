Existem alguns signos que não sabem enxergar as próprias qualidades e acabam se sujeitando a diversas frustrações, principalmente no campo amoroso.

A falta de confiança e autoestima dessas casas astrológicas são tão fortes que eles possuem bastante dificuldade em se sentirem suficientes para os parceiros.

Com isso, é bastante perceptível que eles estão sempre se esforçando e desdobrando para oferecer o melhor que podem em todos os âmbitos da vida e acabam saindo completamente esgotados das relações.

Diante disso, separamos uma pequena lista com os principais signos que enfrentam essa problemática e, caso o seu esteja inserido, é bom ficar atento para não se magoar ainda mais. Confira!

3 signos que não sabem enxergar as próprias qualidades e sofrem com isso:

1. Libra

Os librianos carregam consigo a grande necessidade em manter o equilíbrio em todas as relações que possuem. Eles são excelentes amigos e se desdobram ao máximo para que todos se sintam bem ao lado dele.

Apesar da fama de galanteador, a verdade é que o nativo é extremamente inseguro e traz grandes incertezas sobre o próprio potencial.

Isso faz com que ele fuja de relacionamentos duradouros e opte sempre por romances casuais. É bem mais cômodo para o libriano, porém, inevitavelmente, isso o deixa para baixo.

2. Virgem

O virginiano, por sua vez, é extremamente crítico com tudo e todos. E claro que com ele mesmo não seria diferente.

O nativo consegue enxergar defeitos até onde não tem. Com isso, a autoestima do virginiano não costuma ser nada boa, o tornando uma pessoa extremamente difícil de se relacionar.

3. Capricórnio

Por fim, o capricorniano consegue se enxergar muito bem no campo profissional. Apenas! Quando o assunto é assumir as outras qualidades, a autoestima do nativo é péssima.

Por ser mais sério e reservado, ele costuma ser bastante inseguro com a própria companhia e acaba se esforçando o dobro para que tudo saia bem.

