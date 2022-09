Felicidade vira tristeza para jovem que decidiu dar o primeiro salário que recebeu para a mãe

O que era pra ser um mês de muita felicidade e realização acabou se tornando uma tragédia para uma jovem, moradora da Malásia, que acabou depositando todo o salário em uma conta errada.

Fahada Bistari explicou, através de um vídeo no TikTok, que teria trabalhado pela primeira vez na vida e estava disposta a entregar a recompensa inteira para a mãe.

Acontece que, no momento de muita felicidade, a moça nem se atentou direito aos dados bancários e acabou enviando o salário para uma outra conta que havia feito transferência recentemente.

“Hoje recebi meu primeiro salário. Não é muito, pois trabalhei poucos dias. Transferi o dinheiro para minha mãe, mas por engano enviei para outra pessoa”, explicou.

Essa pessoa era um conhecido da mãe de Fahada e, por muita sorte, enviou o contato do homem para a filha, que imediatamente ligou para implorar o estorno.

“Minha mãe me deu o número de telefone da pessoa e eu liguei para ela, mandei uma mensagem e mandei um WhatsApp. […] Finalmente, eles me pediram para pensar nisso como uma doação”, relembrou no vídeo.

A jovem reforça que não se importaria em doar, de fato, a quantidade, mas o problema é que o desejo para o primeiro salário era presentear a mãe.

Posteriormente, Fahada gravou um novo vídeo contando que o homem se compadeceu do sofrimento dela e estornou a quantia.

