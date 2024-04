Mulher faz tatuagem para namorado, mas descobre segredo terrível

Pensando em comprovar paixão, ela inovou na surpresa, só não imaginava como poderia de arrepender

Gabriella Licia - 30 de abril de 2024

Agora, com problema eternizado na pele, ela busca por alternativas. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Existem pessoas que gostam de exagerar nas demonstrações de amor, apelando até mesmo para tatuagens com o nome do grande amor em locais bem visíveis da pele. Para uma mulher corajosa, a história pôde ter um desfecho bem ruim após decidir eternizado a paixão no corpo.

Sem ser identificada, ela aparece em um vídeo mostrando o processo da tatuagem feito no pescoço, com o nome ‘Bruno’. Na legenda, a protagonista diz “e eu que fiz uma loucura por ele e descobri que era casado”.

Pelas cenas, é possível entender que o casal estava junto e ela quis provar o tamanho da paixão. No entanto, ele escondia um segredo imperdoável. Depois ela brincou: “alguém me indica um laser [para cobrir o feito]”.

Os internautas se divertiram com o conteúdo e ofereceram alguns conselhos bem humorados. “Coloque ‘e Marrone’ ao lado e finja que é fã da dupla sertaneja”, pontuou um usuário.

“É muita coragem, viu? É melhor colocar um ‘Mars’ ao lado”, disse outro. Olha só!