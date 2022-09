Um desabafo no Twitter sobre se sentir usada nesta terça-feira (6) chamou a atenção dos fãs de Anitta. Ligados em tudo que gira ao redor da cantora, os seguidores notaram que todas as fotos com o produtor musical Murda Beatz tinham sido apagadas. Ela também não o seguia mais no Instagram e o unfollow foi retribuído. Parece que o namoro entre a brasileira e o canadense chegou ao fim.

“Se sentir usada é uma bosta”, lamentou Anitta. “No final do arco-íris tem um pote de ouro. Em volta desse pote tem um buraco negro cheio de tudo que há de ruim nesse mundo, e que você jamais teria conhecimento se não chegasse ao outro lado. […] Pois é possível tomar o caminho de volta, mas é impossível retomar a beleza que a ignorância dava à sua visão das coisas. O brilho do pote de ouro junto à escuridão que tinha ao seu redor, mudou seus olhos para sempre”, completou a cantora.

Anitta também falou sobre dependência e liberdade. “Querem te usar de resgate caso estejam se afogando, mesmo que isso possa te prejudicar. Mas felicidade é liberdade, e depender de um pote de ouro. Dependência é o oposto de liberdade, sem liberdade não há como saber amar a si mesmo. E só sabe amar o outro quem ama a si mesmo”, pontuou a cantora.

Anitta e Murda Beatz assumiram o relacionamento em junho deste ano. Recentemente, ela chegou a pedir o namorado em casamento. A última aparição pública do casal foi durante o VMA, no qual ela saiu vencedora na categoria Melhor Clipe Latino com a música “Envolver”. No último domingo (3), o produtor musical postou uma foto dele e colocou na legenda algo como: “F… comigo, mas não ferre comigo”.