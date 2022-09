Apesar de parecer simples, jogar truco não é nada fácil e exige muitas táticas, truques e segredos para ter um bom desempenho.

Inclusive, esse jogo de cartas pode unir muita gente por aí e ao mesmo tempo desfazer muitas amizades, já que ele é carregado de gritarias e blefes.

E por falar em blefes, se você estiver cansado de cair neles e estiver sempre perdendo nas partidas, selecionamos alguns truques para você aprender e ser um jogador melhor!

6 segredos que todo mundo que já perdeu no Truco precisa saber:

1. Manipule o adversário

Não tem como falar de truco e não citar toda manipulação que é necessária de ocorrer. Por isso, sem medo, intimide seu adversário.

E quando falamos de intimidar é para usar de tudo, inclusive a agressividade. Logo, grite, blefe, bata a mão na mesa, assuste-o!

2. Faça uma leitura completa do adversário

Em qualquer jogo é necessário conhecer o seu adversário, obviamente, isso não seria diferente aqui!

Por isso, a pessoa que joga contra você pode dar sinais do que tem nas mãos e isso te ajudará a saber qual a melhor carta para jogar. Observe-o.

3. Escolha o parceiro perfeito

Como no amor, no truco você precisa ter conexão e química com seu parceiro, isso é necessário para que vocês consigam se comunicar com um simples olhar.

Ter um parceiro perfeito, que entende seu jogo e suas táticas já aumenta suas chances de ganhar.

4. Conheça os naipes

A prática é importante para te dar experiência, mas saber a teoria é fundamental!

Não abra mão de conhecer os naipes antes de jogar, para, assim, você não jogar qualquer carta errada.

Uma dica importante é: sempre lembre-se da ordem 4, 5, 6, 7, Q, J, K, A, 2, 3, Ouros , Espadas, Copas e Paus.

5. Nunca aceite todos os trucos

Fazer certos blefes é sempre bom para intimidar seu adversário, mas se você tem certeza de que ele possui uma carta boa, não aceite o truco.

Fuja da rodada, caso suas cartas não sejam realmente boas.

6. Domine a arte dos sinais

Por último, combine com seu parceiro alguns sinais para melhorar a comunicação entre vocês.

Por exemplo, um levantar das sobrancelhas, uma piscada, ombro, toque ou batida no peito.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!