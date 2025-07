Onde assistir Palmeiras x Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira (04)

Verdão avançou para quartas de final após duro duelo contra o Botafogo

Augusto Araújo - 02 de julho de 2025

Palmeiras irá enfrentar Chelsea nesta sexta-feira (04). (Foto: Reprodução/Instagram)

Tentando se manter vivo na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras tem um duro páreo pela frente. Isso porque vai enfrentar o Chelsea, em partida válida pelas quartas de final da competição.

A bola vai rolar a partir das 22h, no Lincoln Financial Field, localizado na cidade de Philadelphia, nos Estados Unidos.

O Verdão vem de uma vitória tensa sobre o Botafogo pelas oitavas de final do torneio. Isso porque os primeiros 90 minutos de jogo foram sem gols, levando a decisão para a prorrogação.

Assim, foi apenas aos 9 minutos da primeira etapa que Paulinho balançou as redes e decretou o placar final de 1 a 0.

Contudo, o time paulista teve um desfalque importante para a próxima partida. Isso porque Gustavo Gómez foi expulso e não poderá entrar em campo pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Nada de moleza

Por outro lado, o Chelsea vem de um placar peculiar. Isso porque o clube saiu na frente diante do Benfica, com gol de Reece James, já no segundo tempo.

Porém, nos acréscimos, Ángel Di Maria converteu cobrança de pênalti e deixou tudo igual, levando o confronto para a prorrogação.

Assim, o jogo foi para os 30 minutos adicionais em igualdade. Contudo, a vantagem física dos ingleses se impôs sobre a equipe portuguesa.

Dessa forma, Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall marcaram para o Chelsea e decretaram um placar elástico de 4 a 1. Com isso, os Blues avançaram para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Contudo, vale destacar que os ingleses perderam para o Flamengo na fase de grupos da competição, o que acende uma esperança no coração dos palmeirenses.

Onde assistir Palmeiras x Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes nesta sexta-feira (04)

A Rede Globo transmitirá o confronto pela TV aberta, assim como o Sportv pelos canais de assinatura. Além deles, as plataformas digitais Disney+, Prime Video, DAZN e CazéTV também vão exibir o jogo ao vivo.

