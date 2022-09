Antero Greco, da ESPN, passa mal ao vivo e vai ao hospital

O jornalista e comentarista esportivo Antero Greco, 66, passou mal ao vivo durante o programa SportsCenter, da ESPN, que foi ao ar na noite desta quinta-feira (8).

Greco comentava a vitória do São Paulo Futebol Clube sobre o Atlético Goianiense pela Copa Sul-Americana quando parou abruptamente de falar. O apresentador Felipe Motta, ao lado dele, perguntou se o colega estava bem, e com a negativa chamou o intervalo.

Procurada, a ESPN disse por meio de sua assessoria de imprensa que o jornalista passou mal e foi atendido no local e encaminhado ao hospital. A emissora afirma que o profissional está sendo monitorado e acompanhado de uma equipe médica e de seus familiares.

A emissora afirmou não saber o diagnóstico do jornalista ou se ele continua internado. Ao final do programa, Felipe Motta falou sobre o “susto”. “A informação é que o Antero Greco está sendo atendido, está com o médico dele. Está bem, consciente e desejamos pronta recuperação”, disse.

Pelas redes sociais, o nome de Antero foi muito comentado. Até a publicação deste texto, o jornalista, bastante atuante no Twitter, ainda não havia escrito nenhuma mensagem sobre seu estado de saúde.