Entidade alerta sobre novo preço do gás em Goiás mesmo sem reajuste na Petrobras

O preço do gás de cozinha terá reajuste em Goiás e deve chegar a R$ 135. O aumento foi anunciado pelo Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste (Sinergas).

A justificativa para uma mudança de valor mesmo sem nenhuma mudança divulgada por parte da Petrobras são os impactos inflacionários nos custos operacionais.

Segundo a entidade, as empresas que devem aderir o novo preço serão as engarrafadoras Ultragás, Nacional Gás, Supergás, Liquigás e Consigaz.

As companhias informaram aos revendedores que o aumento será de em média 5%, equivalente a R$ 4,35 por botijão.

O reajuste é sobre o valor atual, que de acordo com Zenildo Dias do Vale, presidente do Sinergas, estava em média R$ 120 a R$ 130 em Goiás.