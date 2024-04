Nesta terça-feira (30) tem espetáculo musical com entrada grátis em Anápolis

Vita será apresentado, a partir das 20h, no Teatro do IFG

Da Redação - 29 de abril de 2024

Espetáculo musical Vita. (Foto: Divulgação)

Anápolis recebe nesta terça-feira (30), no Teatro do Instituto Federal de Goiás (IFG), às 20h, o musical Vita com apresentação totalmente gratuita.

O espetáculo traz o universo encantado do circo através dos sonhos de Jade, uma aspirante a equilibrista que vive no circo os desafios de se reconhecer e enfrentar seus medos.

Um elenco composto por treze artistas circenses, cantores e bailarinos leva ao picadeiro uma declaração de amor à vida a partir de provocações sobre como vivê-la.

A obra é estrelada por Nathália Moura, Ana Flora Drumond e Dani Carmona que vivem Jade na infância, na fase adulta e na velhice. A personagem divide no picadeiro angústias, temores e alegrias que valem ser vivenciadas pelo público.

O espetáculo Vita é uma produção da Lince Arte Experience, possível graças ao Edital de Festivais e Eventos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás 2023, do Governo de Goiás.

Musical Vita

Quando: nesta terça-feira (30), às 20h

Onde: Teatro do IFG Anápolis (Avenida Pedro Ludovico, s/n, Reny Cury)

Ingressos: gratuitos, podendo ser retirados no Sympla