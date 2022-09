Tudo que você precisa saber para curtir o ‘PiZro’ com João Gomes em Anápolis

Aqueles que não conseguem ficar parados ao som de “Meu Pedaço de Pecado” vão gostar de saber que a data do ‘PiZro’ está chegando. A festa, que acontece no sábado (10), vai trazer para a cidade o cantor João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.

O evento vai acontecer no Parque de Exposições Agropecuárias de Anápolis, localizado na BR-153, sentido Jaraguá. Os portões devem ser abertos às 21h.

Para quem deseja ir, mas ainda não adquiriu os ingressos, a compra ainda está disponível através do site Brasil Ticket.

O passaporte também está disponível para venda no Restaurante Vegas, Visótica, CowboyShop e TXC.

O valor dos ingressos entre R$ 150 e R$ 270. As opções são para o segundo lote de Frontstage e para o primeiro de camarote, ambos são individuais e dão acesso a open bar de cerveja, refrigerante e água.