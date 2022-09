Vídeo impressionante mostra arco-íris surgindo no céu em formato de aliança

Um pôr do sol na cidade de Haikou, na China, tem dado o que falar nas redes sociais após um vídeo registrar um arco-íris surgindo no céu em formato de aliança.

Também conhecido pelo nome de “lenço de nuvem”, o fenômeno é uma nuvem do tipo píleo iridescente. Mais de 28 milhões de pessoas assistiram o vídeo do momento raro.

A explicação científica para o ocorrido é de que as cores do arco-íris são vistas por causa da luz do sol, que se refletem nas gotículas de águas presentes nas nuvens.

Nas redes sociais, internautas ficaram maravilhados com o fenômeno. Alguns chamaram de “lindo”, enquanto outros disseram que a “natureza é perfeita”.

Entretanto, a maior parte dos comentários sobre o ocorrido foi tratando o momento como sendo um “sinal de Deus”.

Confira o momento em que o arco-íris surge no céu: