Pais são detonados após escolha chocante de nome para filha: “me recuso a acreditar que isso é real”

O convite para o chá de bebê viralizou nas redes sociais ao revelar nome escolhido para o bebê

Magno Oliver - 17 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/TJCE)

Só quem tem/teve um bebê em gestação na barriga sabe a responsabilidade que é de escolher um nome para um pequeno ser humano que vai nascer, não é mesmo?

Assim, muitas vezes os pais de primeira viagem escolhem o nome da criança com base em vários fatores. Alguém da família, uma personalidade famosa, um evento que marcou época, as homenagens são diversas.

E foi nesse movimento de escolher o nome que uma mãe americana acabou viralizando nas redes sociais. Ela chamou atenção ao convidar as pessoas próximas a comparecerem em seu chá de bebê para celebrar o nome da filha que ela e o marido escolheram.

Pais são detonados após escolha chocante de nome para filha: “me recuso a acreditar que isso é real”

Em convite para participar do chá de bebê, uma amiga dos pais, chocado com a informação resolveu fazer um post no Reddit. “Bem… Acabei de ser convidada para um chá de bebê… estou sem palavras”, escreveu.

Os pais resolveram batizar a filha com um nome um tanto quanto polêmico: Chernobyl Hope. No bilhete, eles deram mais detalhes sobre o momento.

“Junte-se a nós para comemorar a chegada de um pacotinho de alegria! Em homenagem a Chernobyl Hope. Mal podemos esperar para comemorarmos juntos”, dizia o texto do convite. “Estou sem palavras”, escreveu a amiga.

Ao receber o convite, um outro convidado explicou que a impressão que ele teve foi que os pais não tinham a mínima noção do nome que estavam escolhendo.

“Tenho a impressão de que eles não sabem o que Chernobyl significava. Perguntei de onde tiraram a ideia e disse que simplesmente parecia legal”, explicou o convidado.

Por fim, para explicar o motivo da escolha do nome, Chernobyl se refere ao desastre que ocorreu na Usina Nuclear de Chernobyl em 1986, na Ucrânia. Assim, o acidente ocorreu quando o reator número 4 explodiu e liberou 400x mais material radioativo do que a bomba atômica de Hiroshima.

Confira a foto do convite do chá de bebê que viralizou:

