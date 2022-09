O Google Mail ou o Gmail, como é mais conhecido, foi criado pela empresa Google Inc. O projeto foi desenvolvido como um projeto pessoal de um funcionário da companhia enquanto estava no seu tempo livre.

Antigamente, o correio eletrônico só podia ser acessado através de um convite, entretanto, a partir de 2007 foi disponibilizado o acesso para o público geral.

De lá pra cá, o e-mail se tornou um dos métodos de comunicação mais populares da internet. Por isso, com o passar dos anos, a plataforma se aprimorou e elaborou várias ferramentas.

6 coisas que o Gmail faz e a maioria das pessoas que têm conta não sabem

1. Cancelamento de envio

Para começar um recurso que pode ser bastante útil. Caso você tenha escrito algum e-mail, mas percebeu que precisava revisar alguma coisa errada, é possível cancelar o envio.

Como padrão, o Gmail possibilita que isso seja realizado em até 5 segundos. Porém, é possível aumentar esse tempo para conseguir fazer as correções tranquilamente.

2. Filtragem de e-mails

Outra, das diversas funções do Gmail, é o filtro de mensagens eletrônicas recebidas. Essa dica é ideal para organizar as caixas de e-mails. Os filtros permitem a separação por grupos de mesmos tipos.

Desse modo, fica mais fácil de ver diversos conteúdos que podem estar dentro do seu Gmail.

3. Atalhos

Uma maneira ara dinamizar a utilização da plataforma é ativar os múltiplos atalhos do teclado. Assim, você poderá usar as funções para executar tarefas com mais agilidade.

Para isso, basta ir até suas configurações e selecionar “Atalhos do teclado”, depois clicar na opção de “Atalhos do teclado ativo”.

4. Agendamento de mensagens

Dentro das funções do Gmail, você também pode agendar o envio de mensagens. Suas tarefas ficarão adiantadas de uma maneira bem prática.

Você pode clicar na opção de “Programar envio” e agendar a data e hora para mandar o e-mail.

5. Mensagens prontas