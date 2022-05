O Google é uma plataforma muito utilizada, principalmente o seu navegador Google Chrome. Por isso, o site sabe diversas informações pessoais que talvez você nem consiga imaginar.

6 coisas que o Google sabe sobre você e você nem fazia ideia

1. O que você pesquisa

A ferramenta de buscas do Google é uma das mais utilizadas em todo mundo. Dessa forma, o histórico do que você procura no site fica armazenado em seus bancos de dados. Com essa informações, a plataforma salva o que é pesquisado.

2. O que você compra

O Gmail é o e-mail do Google, assim, todas as compras on-line realizadas utilizando o e-mail ficam armazenadas no histórico da plataforma. O site consegue rastrear o valor do produto comprado, a loja, o número do pedido e muito mais.

3. Por onde você anda

Outra plataforma do Google é o Google Maps. Este serviço de GPS consegue definir a sua localização em tempo real quando o aplicativo está ativado. Dessa forma, é possível saber os locais que você frequenta, onde fica o seu trabalho ou a sua casa.

4. O que você assiste

Talvez você não faça ideia, mas o Youtube também pertence ao Google. Esse serviço de vídeos, armazena os dados do que você assiste na plataforma. Além disso, ficam salvas informações dos conteúdos em alta, mais assistidos e o histórico de buscas.

5. Dados dos cartões

Em algumas compras realizadas on-line, o navegador Google Chrome é capaz de armazenar os dados dos cartões de crédito e débito para compras futuras. Essa medida facilita no preenchimento das informações, no entanto você pode removê-las nas configurações do aplicativo.

6. Senhas

Parecido com o que acontece com os cartões de débito e crédito, o preenchimento automático também funciona para senhas de redes sociais e outros sites que o usuário utiliza. O histórico fica salvo e pode ser acessado quando quiser. Fique atento as configurações e, se for o caso, redefina as senhas que você utiliza.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!