Decreto no Brasil após morte da Rainha Elizabeth vira piada na Argentina

O decreto publicado na quinta-feira (08) pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) estabelecendo um luto oficial de três dias no território brasileiro, devido à morte da rainha Elizabeth II, acabou se tornando piada na Argentina.

Isso porque o presidente do país vizinho, Alberto Fernández, havia determinado como feriado o dia do atentado contra a vice-presidente, Cristina Kirchner (1° de setembro).

No Instagram, milhares de internautas brincaram com a situação ironizando que Alberto não teria coragem de fazer o mesmo, já que “ele só se preocupa com a ‘Cris’”.

“E aqui? A não, para somente pela Cris”, disse uma. “Ah, que bom! 1×0 para Bolsonaro”, brincou outro usuário. “Vamos Alberto, mostre para ele como se faz e nos dê mais um feriado”, disse um terceiro.

No entanto, apesar dos desejos argentinos, a imprensa não se compadeceu nada com a morte da monarca, inclusive, brindes de champanhe e piadas irônicas foram realizados em canais abertos contra a britânica.

“Morreu a velha de m**da”, foi o que disse o apresentador Santiago Cúneo, enquanto brindava a taça com espumante.

Vale a pena relembrar que o país argentino possui uma longa trajetória de rivalidade com o Reino Unido, graças à Guerra das Malvinas, ocorrida em 1982.

