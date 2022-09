Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi assassinada a tiros após uma discussão ocorrida com um antigo desafeto, na manhã deste sábado (10), em Catalão, município localizado na região Sudoeste de Goiás.

O Portal 6 apurou que o suspeito do crime teria se escondido atrás de um contêiner e surpreendeu a vítima, iniciando a briga.

Ao ouvir os gritos da mulher, uma pessoa que estava passando pelo local tentou prestar apoio, utilizando um pedaço de madeira para enfrentar o homem. Entretanto, logo que percebeu que o agressor estava armado, fugiu por temor.

O suspeito então disparou contra a vítima e fugiu tomando rumo desconhecido após efetuar os disparos, deixando-a ferida caída ao chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas pôde apenas constatar o óbito da mulher.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada e ao descobrir o endereço do possível autor do crime, se dirigiu à residência, encontrando apenas os documentos pessoais do mesmo deixados no imóvel.

Os militares identificaram que já havia uma ocorrência registrada no nome do suspeito por violência doméstica e ele inclusive chegou a ser preso após ter ameaçado a vítima de morte.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil.