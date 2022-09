Nomes e a exata fortuna dos seis bilionários de Goiás

Dados divulgados pela nova lista da Forbes mostram que Goiás é o oitavo estado com maior número de bilionários no Brasil. Segundo levantamento, dos 284 super ricos do país, seis são goianos – número esse que representa quase 3% do total.

Apesar da quantidade de pessoas chamarem a atenção, o valor da fortuna de cada um é também impressionante. O patrimônio de todos juntos é avaliado em aproximadamente R$ 56, 92 bilhões.

A maioria dos bilionários são donos de empresas já conhecidas em Goiás e no Brasil como a JBS, que opera no processamento de carnes, e Hypera Pharma, na área de medicamentos.

Pensando nisso, o Portal 6 reuniu em uma lista os nomes e a exata fortuna dos seis bilionários do estado que apareceram na listagem da Forbes.

1. Joesley Mendonça Batista e Wesley Mendonça Batista

Proprietários da empresa JBS, os irmãos Joesley Mendonça Batista, de 50 anos, e Wesley Mendonça Batista, de 49, ocupam o topo da posição dos bilionários do Brasil.

No ranking nacional, os empresários estão no 10º patamar, com um patrimônio avaliado em R$ 45 bilhões (R$ 22,5 bi cada).

2. João Alves de Queiroz Filho

Na segunda posição entre os goianos, aparece João Alves de Queiroz Filho, dono da Hypera Pharma, considerada uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil.

Apesar de não estar entre os dez bilionários do país, ele está entre os 30, ocupando a 29º posição, com um patrimônio estimado de R$ 5,17 bilhões.

3. Otávio Lage Filho

Outro que também não fica de fora e integra a lista dos maiores bilionários do país, é o presidente da Usina Jalles Machado, produtor de açúcar e etanol, Otávio Lage Filho, de 66 anos.

Com uma renda estimada em R$ 1,14 bilhões, o goiano aparece na 257º posição na listagem da Forbes sobre os super ricos do Brasil.

4. Camila Stefani Colpo e Marino Stefani Colpo

Nascidos em berço de ouro, os jovens Camila e Marino da família Stefani Colpo, são outros dois bilionários que nasceram em Goiás.

Apesar da pouca idade – ela com 32 anos e ele com 37 – os dois já possuem um patrimônio maior que o de muitos e é avaliado em R$ 1 bilhão.

Atualmente, os dois são os principais acionistas da empresa Boa Safra, que é a maior produtora de sementes de soja do Brasil.

Além disso, ambos aparecem na listagem da Forbes dos 10 bilionários mais jovens do país, ocupando o 10º lugar e no geral na 284ª.