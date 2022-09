Sesc anuncia show de Falamansa em Anápolis dentro de evento especial

Entre os dias 17 e 24 de setembro, Anápolis recebe a Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado. O evento especial será realizado na unidade do Sesc, no Jundiaí.

Os visitantes que passarem pelo local poderão aproveitar diversas oficinas e shows musicais de maneira gratuita. Haverá também atrações para as crianças.

O show de encerramento ficará por conta da banda Falamansa, no Ginásio do Sesc Anápolis. Os ingressos para assistir ao show do grupo paulista serão comercializados com valores a partir de R$ 10.

As entradas para trabalhadores da indústria e dependentes custam o valor mínimo Aqueles que forem conveniados ao Sesc pagam R$ 15. Para o público em geral, o valor é de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Mas informações pelos telefones 3902-6914 / 6915.