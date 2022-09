Corpo de Bombeiros é acionado para apagar incêndio em Igreja Adventista do Sétimo Dia em Goiânia

Equipes do Corpo de Bombeiros estão, neste momento, combatendo um incêndio em uma Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizado na Rua 228, no Setor Coimbra, em Goiânia.

Imagens mostram que duas equipes estão trabalhando no local e uma forte cortina de fumaça escura sai das dependências da igreja.

A fumaça que sai da edificação que possui pé direito alto e toma conta de boa parte do quarteirão, toma conta da região.

A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que não há vítimas.

Mais informações a qualquer momento.