Rei Charles 3º lidera cortejo com corpo de Elizabeth 2ª na Escócia

O rei Charles liderou na tarde desta segunda (12) uma procissão para levar o caixão da rainha Elizabeth até a Catedral de Saint Giles, em Edimburgo, marcando o início do que ele chamou de “última grande jornada” da soberana.

O cortejo, testemunhado por milhares de pessoas, foi a primeira cerimônia fúnebre de que o novo monarca participou -o corpo de Elizabeth tinha sido transportado de carro por 280 quilômetros a partir do Castelo de Balmoral até chegar à capital escocesa na véspera, enquanto Charles estava em Londres.

Os quatro filhos da rainha desfilaram na comitiva. Todos estavam de uniforme menos Andrew, que renunciou a seus títulos militares após uma derrota judicial em um caso de escândalo sexual no início do ano. O caçula de Elizabeth é acusado de ter tido relações com uma menor vítima de tráfico sexual por Jeffrey Epstein, o que ele nega.

Um jovem de 22 anos que assistia à procissão xingou Andrew quando o cortejo passou à sua frente. Ele foi agredido pela multidão e em seguida preso pela polícia por causar tumulto.

Foi uma exceção em um evento em geral solene. Ao longo da Royal Mile, via da capital escocesa que liga o Palácio de Holyroodhouse a Catedral de Saint Giles por onde passou o desfile, ouvia-se gritos de “Deus salve o rei”. Parte do público ainda levou escadas de armar e pegou emprestado caixas de lojas próximas para tentar enxergar melhor o cortejo, segundo relato do jornal britânico The Guardian.

Assim como em sua vinda a Edimburgo, o caixão estava coberto de flores e envolvido pelo estandarte real, de quadro quadrantes, em sua versão escocesa. Um serviço religioso foi realizado na presença da família real e convidados após a entrada do corpo na catedral.

O público só poderá visitá-lo a partir das 17h do horário local, segundo a BBC. Autoridades afirmaram à rede de jornalismo britânica que os visitantes devem se inscrever em uma fila, e alertaram para o fato de que eles provavelmente ficarão de pé por muito tempo.

O caixão segue na catedral por 24 horas, até ser transportado de avião para Londres no dia seguinte, escoltado pela princesa Anne. Ele então continua na capital inglesa até a data do funeral, na segunda que vem (19). O Guardian relata que o público já começou a fazer fila para ver o corpo, mesmo ainda faltando dois dias para que ele possa ser visitado.

A agenda de Charles em Edimburgo ainda inclui um encontro com a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, que também esteve presente no serviço, e uma visita ao Parlamento escocês, que apresentará uma moção de pêsames ao monarca-pela manhã, o rei fez seu primeiro discurso ao Parlamento britânico em Londres. Ao final do dia, ele e outros membros da realeza voltam à catedral para velar a rainha.

O corpo de Elizabeth chegou a Escócia no final da tarde de domingo (11). O caixão de carvalho seguiu no primeiro carro de uma caravana de sete veículos e, passou por cidades como Aberdeen, Dundee e Perth, além de dezenas de vilarejos.

No trajeto, fez pequenas paradas, para que mais pessoas pudessem se despedir da soberana, com o silêncio absoluto entremeado pelo som do choro de alguns e dos celulares de muitos fazendo fotos.