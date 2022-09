Não podemos negar que o WhatsApp constantemente trabalha para melhorar a experiência dos usuários com a plataforma trazendo novas funções ao aplicativo. Apesar das mudanças, alguns recursos que ainda não foram implementados, são bastante aguardados pelos mensageiros.

Nas redes sociais, pedidos aconselhando a plataforma e dando sugestões sobre futuras aplicações são algo recorrente na web.

Pensando nisso, o Portal 6 organizou uma lista com novas funções que todos aguardavam pelo WhatsApp implementar.

6 novas funções que todo mundo aguarda o WhatsApp implementar

1. Transcrever áudio

Afinal, quem é que não gostaria de poder ler, ao invés de ouvir, um áudio com duração de 3, 4 ou até 5 minutos?

Embora pareça ser algo distante, a novidade foi anunciada neste ano pelo WhatsApp e permitirá transcrever mensagem de voz para texto. Mesmo com o anúncio, a novidade ainda não teve uma data de lançamento confirmada pela plataforma.

2. Ocultar o “Visto por último”

Uma das novas funções que é bastante esperada por quem utiliza o aplicativo é a ocultação do “visto por último” para determinados contatos.

O recurso tem como objetivo dar uma mais privacidade para os usuários. Até o momento, a atualização está em fase de teste e ainda não foi lançada.

3. Mais tempo para apagar a mensagem

Outro recurso que muitos esperavam e foi anunciado pela plataforma, é o de aumentar o prazo para apagar uma mensagem.

Anteriormente, o usuário tinha apenas 1 hora e 8 minutos para deletar um conteúdo enviado. Com a mudança, o mensageiro pode ter até dois dias para conseguir apagar de vez o que enviou.

4. ‘Poder’ ao administrador do grupo

A partir de agora, os administradores de grupos de WhatsApp terão uma certa vantagem na hora de tomar conta de uma comunidade.

Dependendo do que for enviado, o líder do grupo pode decidir se exclui ou não a mensagem de algum contato. Apesar de anunciada, a nova função ainda não foi lançada pelo aplicativo.

5. Chat para suporte

A empresa Meta – responsável pelo WhatsApp – irá liberar ainda neste ano o ChatBot.

A novidade será uma espécie de canal oficial do mensageiro que notificará os usuários sobre todas as novidades relacionadas ao aplicativo.

Mesmo com a empolgação de muitos, as informações sobre a função ainda são poucas e não se sabe a data de lançamento do recurso.

6. Aviso de print

Por fim, uma das novas funções que podem agradar muitos usuários, é o aviso de print. O recurso irá informar quando uma captura de tela for feita em uma conversa.

Apesar de ser algo bastante solicitado, ainda não há uma previsão de quando a funcionalidade estará liberada para todos.

Mesmo assim, será um item que ajudará bastante, não é mesmo?

