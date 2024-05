A regra dos 2 minutos para passar a construir hábitos mais produtivos

Tema foi discutido durante evento Uplift Summit da BetterUp nos Estados Unidos

Gabriella Pinheiro - 01 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Para construir hábitos mais produtivos e, de quebra, obter mais sucesso, o empreendedor e autor do best-seller “Hábitos atômicos: um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus”, James Clear, criou um método que promete alcançar os objetivos em pouco tempo: a regra dos 02 minutos.

O tema foi discutido pelo profissional durante o evento Uplift Summit da BetterUp, realizado em São Francisco, nos Estados Unidos (EUA).

James aproveitou a ocasião para abordar a necessidade das pessoas em criarem hábitos escalonáveis no intuito de obterem sucesso com comportamentos recém-adotados que, de acordo com ele, são mais difíceis de serem iniciados.

A solução para obter hábitos mais produtivos, segundo James, é transformar comportamentos novos em ações contínuas no longo prazo por meio da regra dos 02 minutos.

A técnica consiste em “quebrar” uma atividade em uma tarefa que pode ser feita em 02 minutos – 120 segundos – ou menos. Assim, o método pode ajudar na realização de ações em diferentes setores, como negócios e no campo pessoal.

“Pegue qualquer hábito que você está tentando criar e reduza-o para algo que leve dois minutos ou menos para ser feito. Então, ‘ler 30 livros por anos’ torna-se ‘ler uma página’, e ‘fazer ioga quatro dias por semana’ significa ‘pegar meu tapete de yoga’ “, explica.

Segundo o empresário, a estratégia engana o cérebro, fazendo com que a implementação da atividade se torne mais fácil , uma vez que ela será dividida em etapas até ser concluída.

“A regra dos dois minutos afasta o perfeccionismo, o medo e essa tendência de planejar ou pesquisar demais. Planejamento e preparação podem ser úteis. Mas se você está planejando e a pesquisa e a preparação estão substituindo ações que você deveria realizar, isso perdeu a utilidade e se tornou uma muleta – em algum momento o planejamento se torna uma forma de procrastinação”, garante.

