Raio-X mostra o que homem tinha na parte de trás e ele passa por cirurgia de emergência

Um homem, de 51 anos, morador da Jordânia, país do Oriente Médio, teve de ser submetido a uma cirurgia de emergência após ficar com uma bolinha, de sete centímetros de diâmetro, presa na pélvis.

Parece inacreditável, mas foi isso que relataram os médicos do Hospital Universitário Princess Basma, em Irbid, através da International Journal of Surgery Case Reports (em tradução livre, ‘Revista Internacional de Relatos de Casos de Cirurgia’).

De acordo com os profissionais, o paciente só recorreu à unidade dois dias depois de ter o objeto preso no reto. Neste período, houve tentativas fracassadas de retirar a bola, utilizando uma colher e uma chave de fenda.

Os médicos explicaram que a vítima teria mencionado a razão por ter enfiado o objeto na região. Segundo ele, foi uma tentativa para solucionar o problema de hemorróidas.

Porém, a equipe responsável pelo homem não encontrou nenhum sinal da doença descrita. Apesar da situação tensa, essa não era a maior problemática lá.

O grande impasse é que o objeto de plástico estava firmemente preso na pélvis do homem. Logo, não foi possível retirar ela, pelos métodos mais tradicionais.

A única alternativa encontrada pelos profissionais da saúde foi inserir uma furadeira elétrica no reto do paciente e cortar a bola em três pedaços, para sair com mais facilidade.

Após uma cirurgia de sete horas de duração, a vítima pôde ser encaminhada para o quarto com o quadro clínico estável. Depois disso, ele recebeu alta.