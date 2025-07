Onde assistir Paysandu x Atlético-GO pela Série B neste sábado (12)

Bola vai rolar a partir das 18h30 no estádio Curuzu, em Belém (PA)

Augusto Araújo - 10 de julho de 2025

Atlético enfrenta o Paysandu pela Série B. (Foto: Bruno Corsino – ACG/ Reprodução – Instagram)

Tentando deixar a má fase para trás, o Atlético vai até o Pará encarar o Paysandu, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, neste sábado (12).

A bola vai rolar a partir das 18h30 no estádio Curuzu, em Belém (PA). Kleber Ariel Goncalves Silva (PR) irá comandar a equipe de arbitragem.

Os donos da casa se encontram em situação delicada. Mesmo com uma sequência de três vitórias, a equipe segue na zona de rebaixamento da competição, com 14 pontos, em 18º lugar.

Além disso, na última rodada, o Papão empatou sem gols com o Avaí, jogando no estádio da Ressacada, em Santa Catarina.

Assim, o Paysandu virá com todo o vapor contra o Dragão, para tentar somar pontos na Série B e tentar se afastar do Z-4. Isso porque, se vencer, pode se igualar ao Botafogo-SP, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Alívio em casa

Por outro lado, o Rubro-Negro conseguiu se reerguer após perder o clássico para o Vila Nova, na penúltima rodada.

Contudo, desta vez, o Atlético bateu o CRB por 2 a 1, jogando novamente no estádio Antônio Accioly. Porém, as coisas não começaram fáceis.

Isso porque os visitantes saíram na frente, com Thiaguinho, aos cinco minutos do primeiro tempo. Entretanto, aos 13, Matheus Albino fez um gol contra e deixou tudo igual no placar.

A virada veio apenas no segundo tempo, após Willian Maranhão balançar as redes para o Dragão e garantir os três pontos.

Dessa forma, o Rubro-Negro subiu para a 11ª posição da Série B, com 21 pontos. O CRB também possui a mesma pontuação, mas está uma colocação acima, pelos critérios de desempate.

Onde assistir Paysandu x Atlético-GO pela Série B neste sábado (12)

A ESPN fará a transmissão do confronto pela rede de TV por assinatura, assim como a plataforma de streaming Disney+, pelas mídias sociais.

